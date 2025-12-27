پخش زنده
امروز: -
کتاب «من و غول و بابا» نوشته فاطمه سرمشقی که به شیوهای هنرمندانه و کودکانه، هنر نمد بافی را به بچهها معرفی میکند، در انتشارات مهرسا روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داستان کتاب «من و غول و بابا» تلاش دارد به شیوه هنرمندانه و کودکانه، هنر نمدبافی را به بچهها معرفی کند. در انتهای کتاب اطلاعات جالبی درباره نمدبافی به بچهها داده شده، مثلاً ذکر شده که فقط یک نوع نمدبافی نداریم و انواع مختلفی از آن وجود دارد. در این کتاب همچنین توضیح داده شده که این کار در چه جغرافیایی از ایران انجام میشود. از دیگر ویژگیهای جالب توجه این کتاب آن است که همراه کتاب یک جایزه کوچک برای بچهها قرار داده شده و آن هم عروسک کوچک نمدی است و باعث میشود کودکان با جنس نمد بیشتر آشنا شوند.
یک روز پدرت را میبینی که دستهایش زمخت و زخم شدهاند و وقتی پیگیری میکنی، میفهمی که او هر شب با یک غول از جنس نمد توی زیرزمین خانهتان در حال کشتی گرفتن است. همین باعث میشود که حسابی با غول جنگ بیفتی و تصمیم بگیری که با او مبارزه بکنی، اما بعد میفهمی که او یک غول خیلی مهربان است که در نتیجه بازی کردن او با پدرت، آثار هنری بسیار زیادی خلق میشود؛ آنقدر که تصمیم میگیری این غول را با همه ویژگیهایش و تمام مردم روستا نشان بدهی تا هم او را بیشتر بشناسند و هم آثار هنری پدرت را بهتر درک کنند و از آنها حمایت بیشتری شود.
کتاب «من و غول و بابا» نوشته فاطمه سرمشقی با تصویرگری فاطمه زمانهرو، کاری از انتشارات کتاب مهرساست.