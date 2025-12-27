به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این مسابقه که به میزبانی اصفهان در ورزشگاه قدس برگزار شد، هرچند تیم فوتبال پالایش گاز ایلام در نیمه نخست با یک گل از طلایی پوشان پیش افتاد، اما سپاهانی ها در نیمه دوم با تلاش نازنین مردانی به گل رسیدند، تا بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

پس از این بازی سپاهان با ۱۷ امتیاز در رده ششم و پالایش گاز ایلام در رده پنج جدول رده‌بندی قرار گرفتند.