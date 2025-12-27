پخش زنده
بازدید از ۷۰۹ واحد مسکونی در چارچوب طرح ایمنی پاییزه نشان داد وضعیت دودکش و وسایل گرمایشی بیشتر منازل کاشان غیرایمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: با اجرای طرح بازدید رایگان دودکش منازل مسکونی که بهصورت دورهای و منظم در مدت ۴۵ روز اجرا شد، کارشناسان این سازمان از ۷۰۹ واحد بازدید کردند و در بیشتر آنها وضعیت دودکش و وسایل گرمایشی غیرایمن تشخیص داده شد.
مصطفی محتشمیان با اشاره به نحوه اجرای طرح افزود: بازدیدها در قالب تیمهای دو نفره از ۹ ایستگاه اجرا و علاوه بر ارزیابی فنی، آموزشهای لازم به شهروندان ارائه شده است.
وی گفت: بیشتر مرگومیرهای ناشی از گازگرفتگی بهخاطر محکم نبودن دودکشهای فلزی پشت وسایل گازسوز بهویژه بخاری یا نصب نامناسب آن در محل دریچه رخ میدهد.
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان خواستار رعایت جدی توصیههای ایمنی و رفع نواقص در دودکشها و وسایل گرمایشی شد تا همشهریان بتوانند فصل زمستان را بدون حوادث مرگبار ناشی از مونوکسید کربن سپری کنند.