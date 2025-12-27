به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در جلسه شورای اداری شهرستان آستارا، ضمن قدردانی از یاسر همدمی که در دوران خدمت خود با جدیت در پیگیری مسائل قضایی، نقش مؤثری در ارتقاء وضعیت حقوقی و قضایی شهرستان ایفا کرد، جواد حسن بیگی به عنوان دادستان جدید شهرستان آستارا منصوب شد.

یاسر همدمی قرار است ظهر امروز در مراسمی به عنوان دادستان شهرستان تالش معرفی شود.

رئیس کل دادگستری گیلان در این مراسم بر جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی تأکید کرد و گفت: برخورد با ترک فعل مدیران از مهم‌ترین اقدامات دادگستری است.

مجید الهیان با اشاره به مشکلات پسماند شهرستان آستارا گفت: اقدامات لازم برای مدیریت پسماند و ساماندهی زباله در این شهرستان انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به دغدغه‌های مردم شهرستان درخصوص آنتن دهی نامناسب شبکه‌های رسانه ملی گفت: می‌توان با حداقل تجهیزات این مشکل را رفع کرد.

وی در پایان، بر لزوم برخورد با شایعات و دروغ‌پراکنی‌ها تأکید کرد و گفت: ما باید به جلب اعتماد عمومی بپردازیم و کمک کنیم تا مردم به دروغ‌گویان باور نداشته باشند.