مدیرکل شیلات مازندران :امسال از نصب ۵۰ قفس دریایی با ظرفیت تولید بیش از یکهزار تن ماهی در دریای خزر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل شیلات مازندران گفت: براساس برنامهریزیهای انجامشده امسال ۵۰ قفس دریایی با ظرفیت تولید بیش از یکهزار تن ماهی در دریای خزرنصب میشود رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد.
نیما حسینزاده افزود: هزینه نصب هر قفس دریایی حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان برآورد شده است. در این طرح ماهیهایی با وزن اولیه ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم از نیمه آذر در قفسها رهاسازی میشوند و پس از گذشت حدود ۶ ماه به وزن ۲.۵ تا سه کیلوگرم میرسند و آماده برداشت خواهند بود.
وی گفت: این چرخه پرورش، امکان بهرهبرداری سریع و اقتصادی از ظرفیتهای طبیعی دریا را فراهم میکند.
حسینزاده به طرح شاخص نخستین قفس تمامفلزی پرورش ماهی در شهرستان نوشهر اشاره کرد و یادآور شد: این پروژه طی روزهای آینده افتتاح خواهد شد. تاکنون ۳۵ قفس در دریای خزر مستقر شده و پیشبینی میشود تعداد آنها به ۵۰ قفس برسد.
پرورش ماهی در قفس مزارع شناور در دل خزر آیندهای را روایت میکنند که در آن دریا نه فقط منبع صید سنتی بلکه بستری برای تولید، اشتغال و نوآوری خواهد بود؛ آیندهای که میتواند شیلات مازندران و کشور را به یکی از قطبهای پایدار تأمین پروتئین در منطقه تبدیل کند.