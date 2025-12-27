پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت : زنجیره صادرات محصولات کشاورزی تکمیل و تقویت می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده افزود: دزفول بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات کشاورزی و باغی استان خوزستان و کشور، نقش محوری در زنجیره تولید و صادرات محصولات کشاورزی، بهویژه سبزی و صیفی، ایفا میکند.
وی با بیان اینکه شهرستان دزفول دارای تنوع کمنظیری در تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: در این شهرستان حدود ۶۶ نوع محصول زراعی و باغی و ۴۴ نوع گل و گیاه زینتی تولید میشود و میزان تولید سالانه محصولات کشاورزی دزفول به حدود ۳ میلیون تن میرسد که از این میزان، سالانه حدود ۳۵۰ هزار تن بهصورت رسمی و غیررسمی به بازارهای هدف صادراتی ارسال میشود. این حجم صادرات، حدود ۳۵۰ میلیون دلار ارزآوری سالانه برای کشور به همراه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول بازارهای هدف صادراتی محصولات سبزی و صیفی دزفول را کشورهای حوزه اوراسیا از جمله روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر عمان، کویت و امارات متحده عربی عنوان کرد و گفت: این بازارها ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی دزفول دارند.
قمرزاده با اشاره به جایگاه ویژه شمال استان خوزستان در تولید محصولات کشاورزی، ظرفیت بازار داخلی و صادراتی، وجود زیرساختهای لازم و دانش فنی، خاطرنشان کرد: در همین راستا، نشست فوقالعادهای با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان دزفول و رئیس گمرک استان برگزار شد که در آن، مسائل و چالشهای مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
وی افزود: از جمله مصوبات این نشست میتوان به پیگیری ایجاد خط ویژه صادراتی در مرز آستارا بهمنظور تسریع در روند صادرات و جلوگیری از فساد و اتلاف محصولات کشاورزی، راهاندازی پایانه صادراتی مجهز در شهرستان دزفول با انجام کلیه تشریفات گمرکی و صادراتی و همچنین تقویت گمرک شهرستان از نظر نیروی انسانی و امکانات اشاره کرد.
قمرزاده همچنین از قرار گرفتن راهاندازی و تأسیس انجمن صادرکنندگان محصولات کشاورزی شمال خوزستان در دستور کار خبر داد و گفت: در همین راستا، نخستین محموله صادراتی محصولات کشاورزی دزفول پس از انجام کامل تشریفات قانونی و پلمب، بهصورت مستقیم و بدون نوبت به کشور روسیه صادر شد و فرآیند تأسیس انجمن صادرکنندگان نیز در حال طی مراحل قانونی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در پایان تأکید کرد: این اقدامات گامی مؤثر در تکمیل زنجیره تولید تا صادرات، افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و تقویت جایگاه دزفول بهعنوان محور صادرات محصولات کشاورزی کشور محسوب میشود.