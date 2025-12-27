برنامه‌های «عصر هنر»، با تازه‌ترین اخبار تئاتر، گفت‌و‌گو‌های ویژه و معرفی آثار ادبی، برنامه «۹۸ به اضافه یک»، با هدف تقویت ارتباط مستقیم مخاطبان با رسانه و مستند «روایت یک باور»، با محوریت پرتاب سه ماهواره ساخت ایران، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «عصر هنر»، با تازه‌ترین اخبار تئاتر، گفت‌و‌گو‌های ویژه و معرفی آثار ادبی، امروز ساعت ۱۶:۰۰، از رادیو ایران پخش می شود.

این برنامه، با تهیه کنندگی وحید بیات و با اجرای شهاب شهرزاد، با هدف پرداختن به جریان‌های فرهنگی و هنری روز، تلاش دارد علاقه‌مندان به این حوزه را در مسیری از تئاتر تا ادبیات و شعر همراه کند.

در ابتدای برنامه، مخاطبان با بخش شعر و بخش‌های ورودی و گاه‌نما همراه خواهند شد و سپس گفت‌وگویی با مصطفی محمودی، کارشناس تئاتر و سینما، درباره تازه‌ترین اخبار تئاتر کشور و معرفی چند نمایش در تهران و شهرستان‌ها­، پخش می شود. ­

در ادامه، گزارش تینا میرکریمی با موضوع گفت‌و‌گو با شاعران نابینا پخش می شود، گزارشی که نگاهی انسانی و هنری به تجربه شاعران روشندل دارد. همچنین شهاب شهرزاد در بخشی کوتاه، به معرفی کتاب «برادران کارامازوف» می‌پردازد و شنوندگان را با یکی از آثار ماندگار ادبیات جهان آشنا می‌کند. ­

برنامه تعاملی «۹۸ به اضافه یک» با هدف تقویت ارتباط مستقیم مخاطبان با رسانه، بستری تازه برای مشارکت مردمی در روایت اقتصاد کشور فراهم کرده تا شنوندگان برنامه، دیگر فقط مخاطب نباشند بلکه به گزارشگران افتخاری رادیو اقتصاد تبدیل می‌شوند.

مهم‌ترین بخش این برنامه، بخش مشارکتی «بازاریاران» است، بخشی که در آن مخاطبان از سراسر کشور، گزارش‌هایی از بازار‌های محلی، شهری و روستایی، همچنین کسب‌وکار‌های اقتصادی خود تهیه و برای رادیو اقتصاد ارسال می‌کنند. ­

«بازاریاران»، در واقع گزارشگران افتخاری رادیو اقتصاد هستند که بدون واسطه، مشاهده‌های خود را از وضعیت بازار، قیمت‌ها، کسب‌وکار‌های محلی و فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌شان ثبت می‌کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی، با صدای خود مخاطبان در برنامه «۹۸ به اضافه یک»، پخش می شود.

این برنامه تلاش دارد تصویر واقعی‌تری از اقتصاد روزمره مردم ارائه دهد، تصویری که از دل بازار‌ها و زندگی واقعی شهروندان بیرون می‌آید، نه صرفاً از پشت میز‌های رسمی. ­

در بخش «کارنما»، مخاطبان می‌توانند مشاغل، کسب‌وکار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی‌ای را که از نگاه آنها امتیاز بالایی دارند معرفی کنند. علاقه‌مندان کافی است از این کسب‌وکار‌ها عکس تهیه کرده و آن را به شماره فضای مجازی رادیو اقتصاد ۰۹۳۲۵۰۰۰۰۰ ارسال کنند تا در برنامه معرفی شوند. ­

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عدد ۹۸ به سرشماره ۳۰۰۰۰۳۶۳۷ به جمع «بازاریاران» رادیو اقتصاد بپیوندند و نقش فعالی در تولید محتوای این برنامه داشته باشند. ­

برنامه «۹۸ به اضافه یک»، با محوریت ارتباط مستقیم با مخاطبان، شنبه‌ها به تهیه‌کنندگی پویان امینیان و اجرای مریم فرخی، ساعت ۱۴:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

مستند «روایت یک باور»، با محوریت پرتاب سه ماهواره ساخت ایران، روایتگر مسیری است که از شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شده و تا اعماق آسمان امتداد یافته است.

­این مستند کوتاه و شنیدنی، با تمرکز بر ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی هدهد و کوثر، تصویری روشن از ایمان ملی به توانستن را به نمایش می‌گذارد، ایمانی که ریشه در تلاش مستمر، تجربه‌های موفق گذشته و اتکای به دانش بومی دارد. ­

«روایت یک باور»، نویدبخش رخدادی ویژه در صنعت فضایی کشور است، پرتاب سه ماهواره ساخت ایران که نمادی از پیشرفت علمی، خودکفایی فناورانه و اقتدار ملی در عرصه فضایی به شمار می‌رود. ­

این مستند، علاوه بر روایت افتخارآفرین این دستاورد، با ارائه اطلاعاتی کاربردی و فخرآور، نگاه مخاطب را به آسمان و آینده‌ای روشن‌تر معطوف می‌کند. ­

مستند «روایت یک باور»،­ به سفارش گروه کارافرینی و کسب‌وکار، امروز و یکشنبه ۷ دی‌ ساعت ۱۶:۵۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.