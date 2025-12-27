به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این کتاب، نوشته «مرضیه جوکار»، در قالب «کتاب‌های پروانه» توسط انتشارات به نشر به بازار آمده و داستان پسربچه‌ای به نام ویکتور است که آرزوی معجزه‌ای از بابانوئل دارد و در حادثه‌ای، با مفاهیم دوستی، صلح و یکپارچگی میان ادیان آشنا می‌شود.

در این داستان، پس از حادثه‌ای که باعث فلج شدن ویکتور می‌شود، او با کمک دختری مسلمان به نام مینا با پیامبر اسلام (ص) و مسیح آشنا می‌شود.

نویسنده هدف خود را از نوشتن این کتاب، آموزش دوستی و صلح به کودکان معرفی کرده و این کتاب در تلاش است تا از طریق زبان کودکانه، مفاهیمی، چون امید، معجزه و پیوند میان ادیان را به کودکان آموزش دهد.

برای تهیه این کتاب، می‌توانید به سایت انتشارات به نشر behnashr.ir یا فروشگاه‌های کتاب این انتشارات در مشهد و سراسر کشور مراجعه کنید.