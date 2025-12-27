سرپرست اداره دامپزشکی دشت آزادگان از کشف و معدوم‌سازی حدود ۳۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ فاسد و تاریخ‌گذشته در این شهرستان خبر داد.

کشف و معدوم‌سازی ۳۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ فاسد در دشت آزادگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم بلوری بشمنی اظهار داشت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی شهروندان، کارشناسان بهداشت این اداره در جریان بازرسی‌های مستمر و میدانی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، موفق به شناسایی و توقیف حدود ۳۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته شدند.

وی افزود: این اقلام پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و تأیید عدم قابلیت مصرف انسانی، با رضایت متصدی واحد مربوطه و مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی، در کوره لاشه‌سوز کشتارگاه دام شهرداری دشت آزادگان به‌طور کامل معدوم شد.

بلوری بشمنی با تأکید بر اهمیت استمرار این اقدامات نظارتی تصریح کرد: حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان از اولویت‌های اصلی دامپزشکی بوده و نظارت‌ها و بازرسی‌ها به‌صورت مستمر و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره دامپزشکی دشت آزادگان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه عرضه فرآورده‌های خام دامی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم انجام شود.