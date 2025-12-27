به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌ها به این شرح است:

شیکاگو بولز ۱۰۹ - ۱۰۲ فیلادلفیا سونی سیکسرز

ممفیس گریزلیز ۱۲۵ - ۱۰۴ میلواکی باکس

آتلانتا هاوکس ۱۱۱ - ۱۲۶ میامی هیت

نیواورلینز پلیکانز ۱۰۸ - ۱۱۵ فنیکس سانز

یوتا جاز ۱۳۱ - ۱۲۹ دیترویت پیستونز

پورتلند بلیزرز ۱۰۳ - ۱۱۹ لس انجلس کلیپرز

واشنگتن ویزاردز ۱۳۸ - ۱۱۷ تورنتو رپتورز

اورلاندو مجیک ۱۰۵ - ۱۲۰ شارلوت هورنتس

ایندیانا پیسرز ۱۲۲ - ۱۴۰ بوستون سلتیکس

- در جدول ان بی‌ای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۴ برد و ۷ باخت صدرنشین است و تیم‌های نیویورک نیکس با ۲۱ برد و ۹ باخت دوم و بوستون سلتیکس با ۱۹ برد و ۱۱ باخت سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۲۶ برد و ۵ باخت صدرنشین است و تیم‌های سن آنتونیو اسپرز با ۲۳ برد و ۷ باخت و دنور ناگتس با ۲۲ برد و ۸ باخت دوم و سوم هستند.