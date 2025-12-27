در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی آخرین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی استان بررسی شد.

بررسی آخرین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای مدیران استانداری صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه آخرین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مدیران استانداری گزارش جامعی از روند پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های در حال اجرا ارائه کردند.

همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان، بر ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر طرح‌های اولویت‌دار و اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم به‌منظور رفع موانع موجود در برخی پروژه‌ها تأکید شد.