پخش زنده
امروز: -
در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجانغربی آخرین سیاستها، برنامهها و اولویتهای اجرایی استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای مدیران استانداری صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
در این جلسه آخرین سیاستها، برنامهها و اولویتهای اجرایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مدیران استانداری گزارش جامعی از روند پیشرفت پروژهها و طرحهای در حال اجرا ارائه کردند.
همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامههای توسعهای استان، بر ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارت مستمر بر طرحهای اولویتدار و اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم بهمنظور رفع موانع موجود در برخی پروژهها تأکید شد.