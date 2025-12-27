بیخانمانها در گرمخانههای تهران پذیرش میشوند
رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به آمار سالهای گذشته، کمبودی در زمینه پذیرش معتادان و افراد بیخانمان در گرمخانهها نداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
نرگس معدنیپور در باره ساماندهی و جمعآوری معتادان متجاهر و انتقال آنها به گرمخانهها در شبهای سرد سال، گفت: یکی از تأکیدات همیشگی ما این بوده که شهرداری و سازمان خدمات اجتماعی، گرمخانهها و گشتهای جمعآوری معتادان و افراد کارتنخواب را به روزرسانی کند تا مانعی در هدایت معتادان، افراد کارتنخواب و بیخانمان به مراکز نداشته باشیم که در حال حاضر این اتفاق رخ داده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: به روزرسانیها در حال انجام و گشتها فعال است. مراکز نیز تجهیز و به روز رسانی شده و امیدواریم با شدت یافتن سرما، شاهد مشکلی در مراکز نباشیم.
وی با اعلام اینکه سامانه های گرمایشی گرمخانهها باز تعمیر شده است، یادآور شد: تجهیزات لازم در مدت اخیر خریداری شده و خودروها نیز سرویس شدند.
معدنیپور در پاسخ به این پرسش که آیا ظرفیت گرمخانهها برای پذیرش افراد کافی است؟ گفت: تعدادی از معتادان و کارتنخوابها خودشان به گرمخانهها مراجعه میکنند و نیازی به جمعآوری و گشتزنی برای هدایت آنها به مراکز نیست؛ لذا با احتساب این افراد، تعداد دقیق افراد را نمیتوان تخمین زد، اما با این وجود با توجه به آمار سالهای گذشته، در حال حاضر کمبودی در این زمینه نداریم.
وی با تأکید بر اینکه گرمخانهها پذیرش افراد مختلف را انجام میدهند و همه مراجعان به این مراکز معتاد نیستند، تصریح کرد: مراکز زیر نظر شهرداری تهران به ویژه در فصل زمستان با نگاه پناه دادن به افراد بیخانمان فعالیت میکنند.