به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان از تغییر رویکرد آموزش در این حوزه از محله‌محوری به مدرسه‌محوری خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۳۵ پایگاه سوادآموزی متناسب با تراکم بی‌سوادی در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد فعال است.

سید روح‌الله پناهنده با بیان اینکه سازمان نهضت سوادآموزی ناگزیر به تحول در رویکرد و ساختار است، افزود: به همین منظور آموزش در حوزه سوادآموزی از محله‌محوری به مدرسه‌محوری تغییر یافته تا ضمن اینکه افزایش نظم، نظارت و کیفیت آموزشی، آموزش‌ها نیز به‌صورت حضوری و اثربخش به سوادآموزان ارائه شود.

پناهنده با تشریح ساختار جدید پایگاه‌های سوادآموزی استان افزود: امسال ۳۵ پایگاه سوادآموزی متناسب با تراکم بی‌سوادی در مناطق مختلف استان ایجاد شده است که هر پایگاه به‌طور میانگین شامل سه کلاس و هر کلاس شش سوادآموز است و فعالیت‌های این پایگاه‌ها نیز زیر نظر مدیران مدارس انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه دامنه سنی سوادآموزان نیز از ۱۰ تا ۶۰ سال افزایش یافته است اضافه کرد: هدف از این افزایش این است که افراد بیشتری بتوانند علاوه بر یادگیری خواندن و نوشتن، مهارت‌های زندگی و سواد‌های نوین مورد نیاز جامعه امروز را فرا بگیرند.

پناهنده با بیان اینکه نرخ باسوادی کشور پیش از انقلاب حدود ۴۷.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ۲۸/۸ درصد بوده است گفت: هم اکنون بر اساس آخرین برآورد‌ها در سال ۱۴۰۳نرخ باسوادی در استان به حدود ۲/ ۹۷درصد افزایش یافته است.

معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌های هفته سوادآموزی در سطج استان گفت: غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، تشریح برنامه‌های هفته سوادآموزی، بازدید از کتابخانه‌های عمومی، دیدار با خانواده شهدای سوادآموزی و سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه با محوریت تبیین اهمیت سوادآموزی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.