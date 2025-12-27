امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

هنر شیشه گری و آبگینه سازی در ورامین

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶- ۱۱:۰۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
ارز چرا گران می‌شود؟
ارز چرا گران می‌شود؟
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
مهر تائید نهایی را چه کسی می‌زند؟
مهر تائید نهایی را چه کسی می‌زند؟
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
خبرهای مرتبط

هنرمندان قزوینی در رشته‌های متنوع صنایع دستی افتخار آفریدند

شیشه گری میمند هنر صنعتی در آستانه فراموشی

احیاء هنر و صنعت شیشه‌گری سنتی در قزوین

میمند شهر ملی شیشه گری

برچسب ها: شیشه گری سنتی ، آبگینه ، صنایع دستی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 