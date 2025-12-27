پخش زنده
امروز: -
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از برگزاری ۴۰ دوره آموزشی در قالب طرحهای آموزشی برای کاربران آسیبپذیر جادهای از ابتدای سال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: طرحهای آگاهی بخشی و ارتقای ایمنی کاربران جادهای با هدف تامین ایمنی و پیشگیری از تصادفات و تلفات ناشی از آن برای راکبان موتورسوار، دانش آموزان مدارس حاشیه راهها و رانندگان وانت بارها و ادوات کشاورزی اجرا میشود.
علی اکبر مزیدی افزود: در این دورهها راکبان موتورسیکلت، رانندگان وانت بارها و ادوات کشاورزی در خصوص رانندگی ایمن، استفاده از تجهیزات ایمنی، رعایت سرعت مجاز و پرهیز از انجام حرکات مخاطره آمیز آموزش داده میشوند.
وی گفت: از این تعداد دوره آموزشی، ۳۰ دوره به آموزش ۱۵۰۰ نفر دانشآموز مدارس حاشیه راهها و ۱۰ دوره به آموزش ۵۰۰ نفر راکب موتورسیکلت، رانندگان وانت بارها و ادوات کشاورزی اختصاص یافته است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با اشاره به اهمیت آموزش دانشآموزان مدارس حاشیه راهها در خصوص قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی افزود: در این دورهها، آموزشهای لازم در خصوص نحوه عبور از جادهها، علائم و هشدارهای رانندگی و همچنین خطرات ناشی از عدم رعایت قوانین ترافیکی به دانشآموزان ارائه میشود.
مزیدی گفت: این طرح در راستای افزایش ضریب ایمنی تردد دانشآموزان، آموزش و آگاهسازی نسبت به مقررات ایمنی عبور و مرور در راه مدرسه، خیابانها و جادهها، وسایل نقلیه و خطرات ناشی از بی توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و ترافیکی در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال در راستای ارتقای ایمنی راکبان موتورسیکلت ۱۲۰ کلاه ایمنی توزیع شده است، افزود: موتور سیکلتها، وانت بارها و ادوات کشاورزی روستایی به دلیل نوع فعالیت در مسیرهای دسترسی به باغات، مزارع کشاورزی و تردد در طول شب نیازمند به آموزش و آشکارسازی هستند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: در این راستا با نصب بیش از ۳۰۰ قطعه شبرنگ برای موتورسیکلتها و همچنین نسبت به رفع ایرادات روشنایی موتورسیکلتهای مذکور اقدام و ۵۰ دستگاه وانت بار نیز با نصب شبرنگ آشکارسازی شده است.