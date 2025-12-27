به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: طرح‌های آگاهی بخشی و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای با هدف تامین ایمنی و پیشگیری از تصادفات و تلفات ناشی از آن برای راکبان موتورسوار، دانش آموزان مدارس حاشیه راه‌ها و رانندگان وانت بار‌ها و ادوات کشاورزی اجرا می‌شود.

علی اکبر مزیدی افزود: در این دوره‌ها راکبان موتورسیکلت، رانندگان وانت بار‌ها و ادوات کشاورزی در خصوص رانندگی ایمن، استفاده از تجهیزات ایمنی، رعایت سرعت مجاز و پرهیز از انجام حرکات مخاطره آمیز آموزش داده می‌شوند.

وی گفت: از این تعداد دوره آموزشی، ۳۰ دوره به آموزش ۱۵۰۰ نفر دانش‌آموز مدارس حاشیه راه‌ها و ۱۰ دوره به آموزش ۵۰۰ نفر راکب موتورسیکلت، رانندگان وانت بار‌ها و ادوات کشاورزی اختصاص یافته است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به اهمیت آموزش دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها در خصوص قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی افزود: در این دوره‌ها، آموزش‌های لازم در خصوص نحوه عبور از جاده‌ها، علائم و هشدار‌های رانندگی و همچنین خطرات ناشی از عدم رعایت قوانین ترافیکی به دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

مزیدی گفت: این طرح در راستای افزایش ضریب ایمنی تردد دانش‌آموزان، آموزش و آگاه‌سازی نسبت به مقررات ایمنی عبور و مرور در راه مدرسه، خیابان‌ها و جاده‌ها، وسایل نقلیه و خطرات ناشی از بی توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و ترافیکی در حال اجرا است.



وی با بیان اینکه از ابتدای امسال در راستای ارتقای ایمنی راکبان موتورسیکلت ۱۲۰ کلاه ایمنی توزیع شده است، افزود: موتور سیکلت‌ها، وانت بار‌ها و ادوات کشاورزی روستایی به دلیل نوع فعالیت در مسیر‌های دسترسی به باغات، مزارع کشاورزی و تردد در طول شب نیازمند به آموزش و آشکارسازی هستند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در این راستا با نصب بیش از ۳۰۰ قطعه شبرنگ برای موتورسیکلت‌ها و همچنین نسبت به رفع ایرادات روشنایی موتورسیکلت‌های مذکور اقدام و ۵۰ دستگاه وانت بار نیز با نصب شبرنگ آشکارسازی شده است.