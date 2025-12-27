به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حوادث رانندگی در جاده‌های استان سمنان در هفته‌ای که گذشت ۳ کشته و ۳۰ مصدوم بر جای گذاشت.

انحراف از جاده و برخورد با تپه مینی بوس در کیلومتر ۱۵ محور ایوانکی به شریف آباد ۱۲ مصدوم ، تصادف KMC و کامیون و واژگونی کامیون در کیلومتر ۵ محور دامغان به فولاد محله یک کشته و یک مصدوم ، برخورد تریلی با عابر در کیلومتر ۶۳ محور میامی به سبزوار یک مصدوم ، واژگونی تریلی در کیلومتر ۸۷ محور دامغان به سمنان یک کشته و یک مصدوم ، تصادف‌ام وی‌ام ۱۱۰ و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۶۸ محور سرخه به آرادان ۷ مصدوم ، تصادف نیسان و آریسان در کیلومتر ۲۸ محور فولادمحله به دامغان ۲ مصدوم ، سقوط از پل پژو آردی در کیلومتر ۱۴ محور ایوانکی به شریف آباد یک کشته ، تصادف سمند و پراید در محور شاهرود به آزادشهر ، کیلومتر ۴ جاده‌ی اولنگ یک مصدوم ، تصادف پژو روآ و پژو ۴۰۵ و انحراف از جاده‌ی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۳ محور شهمیرزاد به چاشم ۵ مصدوم بر جای گذاشت .