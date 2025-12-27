پخش زنده
برترینهای رویداد عکاسی «مهر مادری» در چهارمحال و بختیاری معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در این رویداد بیش از ۵۰ اثر از مدرسان مراکز تخصصی کوتاه مدت واحدهای قزوین، چهارمحال و بختیاری، مازندران، اصفهان، صنعتی اصفهان، گلستان، البرز، کردستان، مرکزی، فارس، زنجان و سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، سازمان جهاددانشگاهی گیلان و سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور دریافت شد.
در این رویداد بهمن نوریان از چهارمحال و بختیاری و فروغ خوشروش از چهار محال و بختیاری عناوین برتر را کسب کردند.