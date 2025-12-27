پخش زنده
فم تورهای تخصصی گردشگری استان یزد با حضور اینفلوئنسرها و بلاگرهای منتخب کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان یزد در جمع اصحاب رسانه با اشاره به موضوع ایران هراسی ایجاد شده از سوی رسانه های معاند و تفاوت آنچه این رسانه نسبت به ایران بیان میکنند با آنچه از سوی گردشگران ایران عنوان می شود، گفت: در همین راستا نیز این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای گردشکری ایران و مقابله با ایران هراسی، اهتمام ویژهای به تولید محتواهای چندرسانهای و بین المللی داشته است.
محمدرضا دهقانی اشکذر افزود: این جشنواره از ماه مهر کلید خورد و در مرحله نخست آن برگزاری دورههای آموزشی مهارت در حوزه تولید محتواهای بینالمللی گردشگری شامل هفت دوره در موضوعات مختلف در دستور کار قرار گرفت و دومین مرحله آن از عصر امروز شنبه ششم دی با پذیرش تیمهایی از سراسر کشور در قالب فم تور آغاز خواهد شد.
دهقانی بیان کرد: تیمهای حاضر در این فم تور از فردا یکشنبه هفتم دی در شهرستانهای یزد مستقر و نسبت به تولید محتوای در بخشهای مختلف اقدام خواهند کرد.
این مسئول گفت: نوع محتواها در این جشنواره ویدئویی و در سه بخش ویدئوهای زیر یک دقیقه، یک تا سه دقیقه و سه تا ۱۰ دقیقه و به یکی از زبانهای غیرفارسی خواهد بود.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد نیز اظهار کرد: خوشبختانه هم افزایی خوبی در بین دستگاههای استان پیرامون موضوع گردشگری که در سند یزدپایدار به آن تاکید شده است، وجود دارد و در این جشنواره نیز چهار بخش اعم از بخشهای صنعتی، دولتی، شهرداری و بخش صنعت مشارکت دارند که این تعامل قابل تامل و تقدیر است.
سید محمد رستگاری با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری این جشنواره، از مهمترین اهداف برگزاری آن معرفی ظرفیتهای گردشگری بین المللی و به زبان غیرفارسی، حضور موثر در نمایشگاههای داخلی و خارجی و آموزش به ذینفعان را برشمرد.
رستگاری برگزاری دورههای آموزشی حرفهای به علاقمندان با حضور اساتید برجسته کشوری طی مدت یک ماه، گفت: در همین راستا اینفلوئنسرها و بلاگرهای حرفهای از سراسر کشور نیز به این جشنواره دعوت شدهاند که از امشب وارد استان یزد شده وبه تولید محتوای گردشگری استان خواهند پرداخت.
وی از معرفی برگزیدگان این جشنواره در اواخر سال جاری و در قالب نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران خبر داد.
علیرضا رضایی معاون صنایع گردشگری شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد نیز در این نشست گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد گردشگری را به عوان یک صنعت پاک و قدرتمند مورد اهتمام دارد و این در حالیست که این شرکت در اجرای خوشههای صنعتی نیز از استانهای نمونه و موفق کشور تاکنون بوده است به طوری که به عنوان یک مرجع برای سایر استانها در این حوزه شناخته میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای غنی گردشگری در استان یزد، گفت: یزد در اقلیمی واقع شده که به دلیل محدودیت منابع طبیعی در توسعه بخش صنعت نیز با محدودیتهای مواجه است ولذا جایگاه گردشگری در استان یزد به لحاظ برخورداری از ارزش افزوده این صنعت پاک بسیار حائز اهمیت است.
رضایی گفت: این جشنواره در برش استانی خود، سه جایزه ویژه برای محتواهای خاص مربوط ظرفیتهای استان در نظر گفته است.
مصطفی زارعزاده رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد هم در این نشست خاطرنشان کرد: گردشگری یکی از وظایف سازمان فرهنگی شهرداری است و خوشبختانه در این حوزه تاکنون موفق عمل کرده است.
وی گفت: وظیفه ما در زمانی که برخی معاندین در تلاش برای ترویج ایران هراسی هستند، نمایش گذاشتن تمدن غنی و اصیل ایرانی اسلامی به رخ جهانیان به نحوی شایسته و بایسته است.