به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر، گفت : در راستای گرامیداشت ارزش‌های والای قرآن کریم، سی‌ و دومین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله شهرستانی با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از بانوان بسیجی در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان از بخش‌های مرکزی، وراوی، گله‌دار و اسیر شهرستان مهر برگزار شد.

سرهنگ پاسدار دکتر حسین بشارت‌نیا افزود : این مسابقات در دو شهر مهر و گله‌دار با حضور و شرکت بانوان شیعه ‌و سنی برگزار شد.

او ادامه داد : شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ، ترتیل، تحقیق و حفظ اجزای مختلف قرآن کریم از ۳ جزء تا ۳۰ جزء در این مسابقات به رقابت پرداختند.

سرهنگ بشارت نیا بیان کرد : در پایان این رقابت‌ها، ۴۰ نفر از خواهران برگزیده به مرحله استانی مسابقات قرآن کریم راه یافتند.