مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سملقان گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان تسهیلات برای فعال‌سازی طرح‌های پرواربندی و تأمین علوفه دام‌های سبک و سنگین در این شهرستان پرداخت شده است.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حسین خوش‌رفتار گفت: تاکنون ۶۶ هکتار در شهرستان مانه و ۵۴ هکتار در شهرستان سملقان از اراضی بایر دولتی متصرفین قانونی تعیین تکلیف شده و اسناد این اراضی به نام بهره‌برداران صادر و تحویل داده شده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، برای بیش از ۹۷۰ هکتار اراضی کشاورزی در قالب بیش از ۱۰۰۰ پرونده و بر اساس قانون الزام به اخذ سند رسمی و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، سند مالکیت صادر شده است.

خوش‌رفتار با اشاره به تأمین سوخت بخش کشاورزی گفت: سهمیه سوخت پاییزه بخش کشاورزی این شهرستان یک میلیون و ۹۳۷ هزار لیتر بوده که از این میزان، یک میلیون و ۹۱۰ هزار لیتر تاکنون به تراکتورداران تحویل شده و عملاً سهمیه به طور کامل جذب شده است.

وی همچنین از پیگیری و تأمین ۳۰۰ تن کنسانتره نهاده دامی برای دی‌ماه ۱۴۰۴ ویژه دامداران این شهرستان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی سملقان گفت: تشکیل و ارسال ۳۰ پرونده مشاغل خانگی در حوزه دام و دامپروری که برای این پرونده‌ها اعتباری به میزان ۴۰ میلیارد ریال به بانک صادرات معرفی شده است تا به کارآفرینان پرداخت شود.

وی افزود: ۲۴ نفر از محل اعتبارات تبصره ۱۵ (مشاغل خانگی) به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانک صادرات معرفی شده‌اند.