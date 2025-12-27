استاندار مازندران با انتقاد از هجمه‌های اخیر علیه فرزندان شهدا و انقلاب گفت: این فضاسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها راه به جایی نخواهد برد و کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند.

هجمه‌ها علیه فرزندان شهدا و انقلاب راه به جایی نخواهد برد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران امروز شنبه در جلسه شورای اداری استان با انتقاد از هجمه‌های اخیر علیه فرزندان شهدا و انقلاب گفت: هجمه‌های وحشتناکی که اخیراً در این زمینه شکل گرفته، صرفاً حاشیه‌سازی است و راه به جایی نخواهد برد.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات کشور با دو‌قطبی‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای حل نخواهد شد، افزود: متأسفانه در روزهای اخیر برخی بدون داشتن اطلاعات کافی دست به قضاوت می‌زنند؛ تا جایی که یکی از مسئولان عنوان کرده تازه متوجه شده رئیس‌جمهور، برادر شهید است، در حالی که باید پرسید چرا بدون آگاهی اظهار نظر می‌شود.

استاندار مازندران ادامه داد: برخی جریان‌ها خود را اپوزیسیون دولت چهاردهم می‌دانند، در حالی که وقتی رأی مردم را به دست نیاوردند، رفت‌وآمد به شهرهای مختلف و سخنرانی علیه دولت، مسیری نادرست و بی‌ثمر است.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: دولت چهاردهم وارث مشکلاتی است که یک‌شبه ایجاد نشده‌اند و طبیعتاً یک‌شبه نیز حل نخواهند شد؛ حل این مشکلات نیازمند عقل جمعی، برنامه‌ریزی و ارتباط نزدیک با بدنه مردم است.

یونسی رستمی خطاب به مدیران استان گفت: امروز زمان حاشیه‌سازی نیست، بلکه مدیران باید تمام توان خود را صرف حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم کنند؛ قضاوت‌های شتاب‌زده و غیرعقلانی هیچ مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

وی با اشاره به فشار تحریم‌ها افزود: علی‌رغم تحریم‌های سنگینی که ضربات جدی به کشور وارد کرده، با وفاق و همدلی و همچنین هدایت‌های نماینده مقام معظم رهبری در استان مازندران، شاهد تحولات قابل توجهی در سطح استان هستیم.

استاندار مازندران تأکید کرد: مسئولان استان باید دستاوردهای دولت را به‌درستی تبیین کرده و با رسانه‌ها در میان بگذارند، چرا که برخی جریان‌های سیاسی تمایلی ندارند کشور در مسیر درست ریل‌گذاری شود و مردم با امید بیشتری به زندگی و آینده نگاه کنند.

یونسی همچنین در نشست امروز که مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز در آن حضور داشت با تاکید بر اینکه ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت از این پس فقط با ارایه کارت معلولیت انجام پذیرد، گفت: مقرر شد بخشی از ظرفیت بیمارستان در حال ساخت آیت الله طبرسی ساری برای افراد نیازمند خدمات توانبخشی اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت منطقه آزاد برای واردات خودروهای ناوگان عمومی ویژه توانبخشی استفاده خواهد شد، از صدا و سیمای مرکز مازندران نیز خواست از حضور رابط ناشنوایان در برنامه های تلویزیونی این شبکه استانی به ویژه بخش های خبری استفاده کند.

به رسمیت شناختن کارت معلولیت، اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، معرفی بیمارستان‌های طرف قرارداد با افراد نیازمند بهره مندی از خدمات توانبخشی، تامین زمین ساخت مسکن و اشتغالزایی برای جامعه هدف بهزیستی از جمله مواردی بود که مدیر کل بهزیستی استان در این نشست عنوان کرد.