استاندار مازندران گفت: از ظرفیت منطقه آزاد برای واردات خودروهای ناوگان عمومی ویژه توانبخشی استفاده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران امروز شنبه در جلسه شورای اداری استان با تأکید بر اینکه مشکلات کشور با دوقطبیسازی و فضاسازی رسانهای حل نخواهد شد، گفت:دولت چهاردهم وارث مشکلاتی است که یکشبه ایجاد نشدهاند و طبیعتاً یکشبه نیز حل نخواهند شد
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: حل این مشکلات نیازمند عقل جمعی، برنامهریزی و ارتباط نزدیک با بدنه مردم است.
یونسی رستمی خطاب به مدیران استان گفت: مدیران باید تمام توان خود را صرف حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم کنند و قضاوتهای شتابزده و غیرعقلانی هیچ مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
وی با اشاره به فشار تحریمها افزود: علیرغم تحریمهای سنگینی که ضربات جدی به کشور وارد کرده، با وفاق و همدلی و همچنین هدایتهای نماینده مقام معظم رهبری در استان مازندران، شاهد تحولات قابل توجهی در سطح استان هستیم.
استاندار مازندران تأکید کرد: مسئولان استان باید دستاوردهای دولت را بهدرستی تبیین کرده و با رسانهها در میان بگذارند، چرا که برخی جریانهای سیاسی تمایلی ندارند کشور در مسیر درست ریلگذاری شود و مردم با امید بیشتری به زندگی و آینده نگاه کنند.
یونسی همچنین در نشست امروز که مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز در آن حضور داشت با تاکید بر اینکه ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت از این پس فقط با ارایه کارت معلولیت انجام پذیرد، گفت: مقرر شد بخشی از ظرفیت بیمارستان در حال ساخت آیت الله طبرسی ساری برای افراد نیازمند خدمات توانبخشی اختصاص یابد.
وی با اشاره به اینکه از ظرفیت منطقه آزاد برای واردات خودروهای ناوگان عمومی ویژه توانبخشی استفاده خواهد شد، از صدا و سیمای مرکز مازندران نیز خواست از حضور رابط ناشنوایان در برنامه های تلویزیونی این شبکه استانی به ویژه بخش های خبری استفاده کند.
به رسمیت شناختن کارت معلولیت، اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، معرفی بیمارستانهای طرف قرارداد با افراد نیازمند بهره مندی از خدمات توانبخشی، تامین زمین ساخت مسکن و اشتغالزایی برای جامعه هدف بهزیستی از جمله مواردی بود که مدیر کل بهزیستی استان در این نشست عنوان کرد.
گزارش از دیوارگر