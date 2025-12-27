پخش زنده
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب منابع طبیعی با بیان اینکه در هر هکتار آبخیزداری ۵۳۰ متر مکعب آب استحصال میشود، تصریح کرد: علاوه بر این، مهار رسوبات سیلاب میزان خسارات به شهرها و روستاها را تا حد چشمگیری کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد فرامرز، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به تاثیر طرحهای آبخیزداری بر مدیریت بارش ها، اظهار داشت: آبخیزداری میتواند خسارت سیل را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.
وی مدیریت آب ناشی از بارندگیها را از دیگر نتایج آبخیزداری خواند و گفت: اجرای عملیات آبخیزداری سریعترین و ارزانترین راه نگه داشت آب چه در سطح زمین و چه در سفرههای زیرزمینی است.
فرامرز با اشاره به تاکید برنامه هفتم پیشرفت بر اجرای آبخیزداری تصریح کرد: در این قانون ۲۰ میلیون هکتار اجرای پروژههای آبخیزداری مصوب شده که با اختصاص منابع عملیاتی خواهد شد.