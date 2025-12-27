پخش زنده
هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص آبگرفتگی معابرو سیلابی شدن مسیلها و رودخانه هشدار نارنجی داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: از امروز با بارش برف و باران تا اواسط هفته، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، پدیده مه گرفتگی و کاهش دما پیش بینی میشود.
وی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جادهها از پیامدهای این سامانه بارشی است.