به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید هاشمی نژاد گفت: این اقدام انسان‌دوستانه با هدف حمایت از بیماران و ارتقای خدمات درمانی، به‌ویژه در بخش‌های اطفال و نوزادان به مرحله اجرا درآمد.

دکتر حسین ابراهیمی‌پور با اشاره به اهمیت این حرکت خداپسندانه اظهار کرد: دیوار مهربانی، نماد همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پیوند ارزشمند انسانیت با سلامت است و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های حمایتی بیمارستان ایفا کند.

وی افزود: در این آئین، خیرین نیک‌اندیش با اهدای مبلغ یک میلیارد تومان، گامی ماندگار در مسیر حمایت از کودکان و نوزادان بیمار برداشتند و به پاس این اقدام ارزشمند، نام این عزیزان بر دیوار مهربانی ثبت و ماندگار شد.

رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد با قدردانی از اعتماد و همراهی خیرین سلامت و گروه راه سلامتی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این مشارکت‌های خیرخواهانه، بخشی از دغدغه‌ها و چالش‌های موجود در حوزه درمان کاهش یابد و مسیر تأمین و خرید تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات ایمن‌تر و شایسته‌تر به بیماران هموارتر شود.

دیوار مهربانی در سالن اصلی بیمارستان جانمایی شده و به‌صورت اختصاصی به ثبت و ماندگاری نام خیرین نیک‌اندیش حوزه سلامت اختصاص یافته است.