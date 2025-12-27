به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محبوبی گفت: در پی وقوع بهمن در ارتفاعات روستای آلواتان میرآباد، یک نفر مفقود، یک نفر جان خود را از دست داد و ۲ نفر زنده پیدا شدند.

وی ادامه داد:در ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر مفقودی ۴ نفر در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان میرآباد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امدادونجات کوهستان نلاس به محل حادثه در کیلومتر ۴۰ محور نلاس به سردشت اعزام شدند.

محبوبی گفت: تاکنون، یک نفر جان باخت، ۲ نفر زنده پیدا شدند و جست وجوی یک مفقودی دیگر این حادثه همچنان ادامه دارد.