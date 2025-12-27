به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: حاجیه خانم ماه بس اسدی قلعه رشیدی مادر شهید قدرت الله اسدی قلعه رشیدی دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزند شهیدش نائل شد.

خسروی افزود: شهید قدرت الله اسدی چهارم خرداد ۱۳۴۱ در روستای قلعه رشید از توابع شهرستان اردل به دنیا آمد. تا چهارم ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیســت و ششــم فروردین ۱۳۶۶ با سمت تکاور در سردشت توسط نیرو‌های عراقی بر اثر اصابت ترکش توپ به گردن، شــهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.