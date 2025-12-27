معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از دستگاه‌های مسئول خواست به وظایف و تکالیف قانونی خود در خصوص ایمن سازی حریم و محیط پیرامونی انبار‌های نفت تهران عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابوالفضل نیکوکار از برگزاری نشستی با حضور معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران، شهردار منطقه یک تهران، فرماندار شمیرانات، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این نشست با موضوع بررسی مسائل و مشکلات ایمنی انبار نفت شمال شرق تهران در دفتر این معاونت تشکیل شد.

نیکوکار ضمن تاکید بر اجرای قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳ و آیین نامه اجرایی آن، از دستگاه‌های مسئول در این حوزه خواست به وظایف و تکالیف قانونی خود به ویژه در زمینه ایمن سازی حریم و محیط پیرامونی انبار‌های نفت عمل کنند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی انبار نفت شمال شرق تهران و نقش تعیین کننده آن در تأمین بنزین و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز جایگاه‌های سوخت، بر ضرورت تهیه نقشه حریم حفاظتی انبار نفت، ایمن سازی توقفگاه‌های نفتکش‌ها و دیوارکشی انبار تاکید کرد.