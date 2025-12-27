مدیر کل راه وشهرسازی اعلام کرد: تا زمان تحویل واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان، هر نوع اقدام برای خرید و فروش این واحدها، غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مجتبی دائی دائی افزود: خریداران و فروشندگان و همچنین واسطه‌های بازار مسکن (مشاوران املاک) در صورت خرید و فروش امتیاز طرح مسکن ملی منتظر عواقب و اقدامات قضایی باشند.

مدیر کل راه و شهرسازی بیان داشت: بر حسب گزارش‌های واصله مردمی و مراجع نظارتی برخی اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می‌کنند که ضمن هشدار به آنها اعلام می‌شود هر نوع خرید و فروش این امتیاز دولتی غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.

وی تاکید کرد: در بسیاری از موارد، این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد لذا افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش، این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

دائی دائی افزود: این در حالی است که با توجه به ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی طرح‌های حمایتی و اقدام ملی مسکن، هر نوع خرید و فروش امتیاز طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی ممنوع است و رسانه‌ها هم باید از درج تبلیغات محلی خرید و فروش این طرح‌ها خودداری کنند.