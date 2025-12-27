پخش زنده
بارشها عصر امروز در استان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: امروز صبح در اصفهان شاهد پدیده مه یخی بودیم، که موجب به کاهش دید افقی شده است و پایدار نخواهد بود.
آرش بهاروند در خصوص چرایی صادر نشدن هشدار نارنجی هواشناسی در ۲۴ ساعت اخیر افزود:این هشدارها در خصوص آلودگی هوا بر اساس شدت پایداری جو صادر میشود.
وی با بیان اینکه برای عصر امروز و فردا هم ناپایداری جوی در استان پیشبینی شده است، ادامه داد: پیش از ورود سامانه ناپایدار همواره شاهد افزایش آلایندهها هستیم که کوتاه مدت بوده و تداوم ندارد.