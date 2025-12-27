معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز گفت: این کلانشهر در سال گذشته از نظر شدت ترافیک، رتبه دوم کشور را بعد از تهران داشت، اما امسال با توجه به اجرای برنامه‌های لازم در رتبه سوم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدرضا روشنی با بیان اینکه شهر‌هایی در دنیا وجود دارند که به رغم بالا بودن تعداد خودرو‌های آنها نسبت به تبریز، میزان استفاده از خودرو در آنها کم است اعلام کرد: تعداد خودرو‌های شهر تبریز در طول ۱۰ سال گذشته ۲.۵ برابر شده است.

وی خاطرنشان کرد: آمار خودرو‌ها از سال ۱۳۵۷ با ۶۰۰ هزار نفر جمعیت و ۳۰ هزار خودرو به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت و حدود یک میلیون خودرو رسیده است.

روشنی ادامه داد: خیابان‌ها و گذرگاه‌های شهر تبریز از سال ۱۳۵۷ تا امروز سه برابر، اما تعداد خودرو‌ها ۳۰ برابر شده است.