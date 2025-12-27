به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه نتایج نهایی اصلاح قیمت محصولات لبنی تا پایان هفته اعلام می‌شود، گفت: قیمت شیر خام و ۴ قلم کالای لبنی در ستاد تنظیم بازار تعیین شد، از حفظ حقوق مصرف‌کننده کوتاه نمی‌آییم و قیمت‌ها را لحظه‌ای رصد می‌کنیم.

یاسر رایگانی افزود: عرضه شیر بالاتر از نرخ مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، تخلف محسوب می‌شود و برای دامدارانی که شیر را گران‌تر به کارخانه‌ها می‌فروشند پرونده تشکیل می‌دهیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: رسیدگی به تخلفات دامداران و کارخانه‌ها به تعزیرات سراسر کشور ابلاغ شده است، در اصفهان قیمت‌گذاری یک شرکت بزرگ لبنی در کمتر از ۲۴ ساعت اصلاح شد، همین روند اصلاح قیمت را در سراسر کشور دنبال می‌کنیم.

یاسر رایگانی با بیان اینکه نتایج نهایی اصلاح قیمت‌ها تا پایان هفته اعلام می‌شود، گفت :طی ۹ ماه گذشته ۳۴۰ پرونده احتکار کالاهای اساسی تشکیل شد، از این تعداد ۳۳۸ پرونده رسیدگی و مختومه شد.

وی افزود: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی متخلفان به بیش از ۱۲۷۵ میلیارد ریال رسید؛ از این تعداد ۱۶۳ پرونده احتکار مربوط به برنج بود، ۶۷۱ تن برنج احتکاری کشف و ۵۰۰ میلیارد ریال جریمه برای متخلف صادر شد، ۱۰۰ تن برنج وارداتی و ۳۰۵ تن شکر به ارزش ۲۰۷ میلیارد ریال ضبط شد ؛ کالاهای کشف‌شده برای توزیع به شرکت بازرگانی دولتی تحویل شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: در حوزه روغن خوراکی ۱۱۵ پرونده تشکیل شد و ۱۱۴ پرونده مختومه شد، محکومیت غیرقطعی متخلفان روغن به ۲۴ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال رسید.

یاسر رایگانی افزود: در بخش گوشت مرغ ۱۷ پرونده وارده ثبت شد، ۱۶ پرونده گوشت مرغ با ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکومیت رسیدگی شد و در حوزه قند و شکر ۳۰ پرونده تشکیل شد و ۲۶ پرونده مختومه شد، محکومیت غیرقطعی قند و شکر به ۲ میلیارد و ۸۲۸ میلیون ریال رسید - در بخش نان و آرد ۹ پرونده احتکار تشکیل شد، ۸ پرونده با ۹۵ میلیون ریال محکومیت غیرقطعی مختومه شد.

وی گفت: در حوزه گوشت قرمز ۶ پرونده تشکیل شد - ۳ پرونده بدون صدور محکومیت مختومه شده.