معاون وزیر کشور گفت: باید به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری در جزیره هرمز توجه جدی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سید محمد بطحایی در بازدید از جزیره هرمز گفت: ورود گردشگران به این جزیره یک فرصت بزرگ است.

وی با بیان اینکه گزارش‌های این بازدید به وزارت کشور و بخش‌های مربوطه منعکس می‌شود افزود: امیدوارم با شتاب بیشتری برنامه‌های توسعه‌ای در هرمزگان و به ویژه جزیره هرمز به مرحله عمل برسد.

هرمز جزیره‌ای ایرانی در خلیج فارس و در هشت کیلومتری بندرعباس است.

وجود خاک متفاوت و متنوع، جزیره هرمز را به بهشت زمین شناسان تبدیل کرده است.