به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از اصلاح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به طول ۱۱۰هزار متر از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

حمید رضا نامداری در این خصوص گفت: از مجموع عملیات مذکور، ۳۹ هزار متر توسعه شبکه، ۵۰ هزار و ۷۲۳ متر در قالب اصلاح شبکه توزیع و ۲۰ هزار و ۲۲۸ متر لوله گذاری در راستای توسعه خط انتقال سطح استان، اجرا شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به کاهش محسوس نزولات آسمانی و منابع آبی طی ۵ سال گذشته، افزایش تاب آوری و پایداری شبکه توزیع، هوشمند سازی تاسیسات و کاهش هدررفت آب در راستای خدمات رسانی پایدار به مشترکین، بصورت ویژه در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.