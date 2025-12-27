پخش زنده
رئیس شبکه دامپزشکی شیروان گفت: بیش از ۱۵۰ هزار مورد پایش، مراقبت و بازدید بهداشتی از جمعیت دامی استان با هدف پیشگیری از بیماریهای واگیر انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حسن ایزانلو از اجرای گسترده برنامههای پایش و مراقبت فعال بیماریهای واگیر دامی در سطح شیروان خبر داد و گفت: این برنامهها بهصورت هدفمند و منظم در واحدهای دامداری، روستاها و مناطق عشایری در حال انجام است.
وی با بیان اینکه کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر دامی نیازمند رصد مستمر و اقدامات میدانی است، افزود: در قالب این برنامهها، بیش از ۱۵۰ هزار مورد پایش، مراقبت و بازدید بهداشتی از جمعیت دامی استان انجام شده است.
رئیس شبکه دامپزشکی شیروان ادامه داد: این اقدامات شامل بازدیدهای میدانی از واحدهای دامی، بررسی وضعیت بهداشتی دامداریها، نمونهبرداری و بیمارییابی بوده که با هدف شناسایی بهموقع کانونهای بیماری و جلوگیری از گسترش آنها اجرا شده است.
ایزانلو با تأکید بر نقش پیشگیرانه پایش فعال خاطر نشان کرد: مراقبت مستمر، مؤثرترین راهکار برای کنترل بیماریهای واگیر دامی است و اجرای دقیق این برنامهها نقش مهمی در کاهش خسارات اقتصادی و صیانت از سرمایههای دامی دارد.
وی تصریح کرد: اقدامات بهداشتی دامپزشکی علاوه بر حمایت از تولید و حفظ سرمایه دامداران، نقشی مستقیم در تأمین امنیت غذایی، ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام ایفا میکند.
رئیس شبکه دامپزشکی شیروان بر ضرورت تداوم این برنامهها تأکید کرد و افزود: استمرار پایش بیماریهای دامی و همکاری بهرهبرداران در رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینهای، از الزامات اساسی برای حفظ سلامت دامها و پایداری تولید است.