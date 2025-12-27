به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز یکشنبه هفتم دی ماه با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران، ورامین، گرگان، یزد، اصفهان و گنبد پیگیری خواهد شد.

شهداب یزد تیم دوم جدول با ۷ برد و ۲۲ امتیاز در هفته نهم لیگ برتر مردان میزبان شهرداری ارومیه است، ارومیه نیز در حال حاضر با پنج برد و ۱۵ امتیاز در جایگاه پنجم جدول است و دو تیم برای یک پیروزی دیگر تلاش می‌کنند.

تیم شهداب در هفته هشتم موفق به شکست حریف خود شد، اما نماینده ارومیه در اردکان مغلوب چادر ملو شد.

جدال شاگردان مهدی مهدوی و عبدالرضا علیزاده در نوع خود می‌تواند صحنه‌های جذابی را برای هواداران و تماشاگران یزدی به همراه داشته باشد.

این دیدار ساعت ۱۶ سالن اختصاصی شهداب یزد برگزار می‌شود.

ناظر فنی: شهباز صدری، ناظر داوری: مسعود ذوقی، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: حامد آقا براری و داور ویدئوچک: نیما یزدان‌پناه