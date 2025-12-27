\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u062f\u06cc \u062f\u0631 \u06af\u0627\u0647\u0634\u0645\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0631\u0648\u062f\u06a9\u06cc \u0634\u0627\u0639\u0631 \u0642\u0631\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0647\u062c\u0631\u06cc \u0642\u0645\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a. \u062f\u0648\u0633\u062a\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u062f\u0628 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648\u064e \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f. \u0622\u0631\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0648\u062f\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u0639\u0637\u06cc\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f\u061b\n