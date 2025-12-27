به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «محفل ستاره‌ها»حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه با اشاره به سیاست‌های این نهاد در گسترش دامنه مخاطبان و تولید برنامه‌های فاخر فرهنگی و هنری گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از نخستین فصل «محفل ستاره‌ها» از این برنامه حمایت کرده و در تولید آن مشارکت داشته است.

مدیرعامل کانون با تأکید بر اهداف محتوایی این برنامه اظهار کرد: در «محفل ستاره‌ها» تلاش شده است علاوه بر آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم قرآنی، هویت دینی و پیام‌های اخلاقی، آموزش‌های لازم با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و تولید محتوای متناسب با سن مخاطب ارایه شود. از سوی دیگر در همین بستر زمینه ارتباط و اتصال مخاطبان کودک و نوجوان با کانون پرورش فکری ایجاد می شود که این یک فرصت مناسب است.

به‌گفته او، پخش این برنامه ۱۰ دی ۱۴۰۴، به‌صورت هم‌زمان از شبکه نهال و شبکه سه سیما آغاز می‌شود.

«محفل ستاره‌ها» نسخه ویژه کودکان برنامه پرمخاطب «محفل» است که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید شده و برای نخستین‌بار، روی آنتن می‌رود.

مدیرعامل کانون هم‌چنین از برگزاری پویشی هم‌زمان با پخش برنامه خبر داد و گفت: در هر قسمت، متناسب با موضوع برنامه، فراخوانی اعلام می‌شود و کودکان و نوجوانان می‌توانند آثار خود را از طریق پایگاه کانون پرورش فکری و پیام‌رسان شاد ارسال کنند. این آثار به‌صورت روزانه بررسی و داوری می‌شود و هر روز به ۱۰۰ نفر از برگزیدگان جایزه‌هایی اهدا خواهد شد.

وی افزود: بینندگان این برنامه تلویزیونی از این راه امکان ثبت‌نام رایگان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور را پیدا می‌کنند که جزییات آن در برنامه محفل ستاره‌ها اعلام خواهد شد.