اعتکاف، فرصتی مناسب برای ترویج مفاهیم قرآنی و گسترش سبک زندگی الهی در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر اجرای دقیق و هدفمند طرح ملی «زندگی با آیهها» گفت: اعتکاف فرصتی مناسب برای ترویج مفاهیم قرآنی و گسترش سبک زندگی الهی در جامعه است.
حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار بر لزوم توجه جدی و اجرای دقیق این طرح در سطح استان تأکید کرد و گفت: اعتکاف، مهمترین فرصت برای تعمیق و ضریبدهی به این برنامه معنوی است.
وی ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و هدفمند طرح، بیان داشت: امسال برنامه ملی «زندگی با آیهها» از ابتدای ماه رجب آغاز میشود و اعتکاف، نزدیکترین و مؤثرترین زمان برای ترویج و ضریب دادن به اهداف این طرح قرآنی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به مأموریتهای فرهنگی طرح، اضافه کرد: رویکرد فعالیتهای «زندگی با آیهها» قرارگاهی است و هدف آن، ایجاد وحدت رویه در ترویج و توسعه سبک زندگی قرآنی میان اقشار مختلف جامعه میباشد.
حجتالاسلام شریفتبار خاطرنشان کرد: مجموعه محتوایی «حالت پرواز» ویژه ایام اعتکاف، یکی از ابزارهای اثرگذار در این مسیر است که میتواند مخاطبان را با معنا و پیامهای اصلی قرآن بیشتر آشنا کند.
وی با تاکید بر خادمی قرآن در مسیر زندگی با آیهها تصریح کرد: محورهای اصلی این طرح بر دو پایه انگیزهبخشی و محفلسازی قرآنی استوار است تا تدبر در قرآن به شکل فراگیر در محافل دینی و فرهنگی جریان پیدا کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین بر حفظ حلقه ارتباط میان مخاطبان مختلف، بهرهگیری هوشمندانه از فضای مجازی، فضاسازی محیطی، تبلیغات شهری و استفاده از ظرفیتهای زیستبوم قرآنی تأکید کرد و افزود: باید مفاهیم قرآنی در قالب گفتمان فرهنگی و مردمی تبیین شود تا قرآن به عنوان کتاب زندگی در جامعه جاری و ساری گردد.
حجتالاسلام شریفتبار گفت: مأموریت اصلی این طرح آن است که دو کارکرد بزرگ قرآن یعنی هدایت و زندگیبخشی برای مردم قابل فهم شود و آموزههای آن در رفتار و سبک زندگی اجتماعی عملاً تجلی پیدا کند.
آمادگی ۱۰ هزار مسجد برای میزبانی اعتکاف در کشور
رئیس ستاد مرکزی اعتکاف از استقبال بیسابقه جوانان و نوجوانان برای ثبتنام در مراسم معنوی اعتکاف امسال خبر داد و گفت: تقریباً تمام ظرفیتهای ثبتنام مساجد تکمیل شده است.
سید علیرضا تکیهای با اشاره به استقبال گسترده مردم، اعلام کرد: «افرادی که به هر دلیل موفق به ثبتنام نشدهاند، میتوانند برای حضور در این ضیافت الهی به ستادهای اعتکاف در مراکز شهرستانها مراجعه کنند.»
به گفته رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، امسال ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور برای میزبانی از معتکفین آمادگی دارند.
وی افزود: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در این مراسم حضور داشتند و امسال نیز چند هزار مسجد به مجموع میزبانان اضافه شده است.
تکیهای همچنین از توسعه جغرافیایی این مراسم خبر داد و گفت: «امسال علاوه بر شهرها، مراسم معنوی اعتکاف در مناطق روستایی نیز برگزار خواهد شد.»
گفتنی است مراسم اعتکاف امسال از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ دیماه در مساجد سراسر کشور میزبان مشتاقان این ضیافت الهی خواهد بود.