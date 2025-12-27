سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ۹ ماه گذشته بیش از ۳ هزار متخلف صنفی در استان شناسایی شده است.

لویه و بویراحمد ، سرپرست معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از انجام بیش از ۱۸ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی در ۹ ماه گذشته در استان خبر داد و گفت: در این زمینه ۳ هزار و ۹۰ واحد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

الله کرم رزاقی با اشاره به نقش مردم در نظارت بر اصناف، افزود: در این بازه زمانی، هزار و ۵۷۹ شکایت از طریق سامانه ستاد خبری «۱۲۴» توسط همشهریان ثبت شده است که به جز ۵۸ مورد غیرقابل رسیدگی، مابقی شکایات با حداقل زمان ممکن مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفتند.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بیشترین نوع تخلف صنفی را «عدم درج قیمت کالا و خدمات» دانست و افزود: این بند تخلف، زمینه‌ساز سوءاستفاده گران و فرصت برای گران‌فروشی کالا توسط متصدیان فروشگاه‌ها شده است.

وی همچنین از تشکیل ۴۴ پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه برای واحدهایی که اقدام به فروش کالای غیرمجاز و قاچاق داشتند، خبر داد و یادآور شد: علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه، متخلفان برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

رزاقی میزان حجم کالای کشف شده در این زمینه را ۱۱ هزار و ۹۲ قلم کالا اعلام کرد و گفت: بازرسی‌ها در این زمینه تشدید خواهد شد.