شناسایی بیش از ۳ هزار متخلف صنفی در کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ۹ ماه گذشته بیش از ۳ هزار متخلف صنفی در استان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از انجام بیش از ۱۸ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی در ۹ ماه گذشته در استان خبر داد و گفت: در این زمینه ۳ هزار و ۹۰ واحد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
الله کرم رزاقی با اشاره به نقش مردم در نظارت بر اصناف، افزود: در این بازه زمانی، هزار و ۵۷۹ شکایت از طریق سامانه ستاد خبری «۱۲۴» توسط همشهریان ثبت شده است که به جز ۵۸ مورد غیرقابل رسیدگی، مابقی شکایات با حداقل زمان ممکن مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفتند.
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بیشترین نوع تخلف صنفی را «عدم درج قیمت کالا و خدمات» دانست و افزود: این بند تخلف، زمینهساز سوءاستفاده گران و فرصت برای گرانفروشی کالا توسط متصدیان فروشگاهها شده است.
وی همچنین از تشکیل ۴۴ پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه برای واحدهایی که اقدام به فروش کالای غیرمجاز و قاچاق داشتند، خبر داد و یادآور شد: علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه، متخلفان برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
رزاقی میزان حجم کالای کشف شده در این زمینه را ۱۱ هزار و ۹۲ قلم کالا اعلام کرد و گفت: بازرسیها در این زمینه تشدید خواهد شد.
وی از همشهریان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به سامانه «۱۲۴» گزارش دهند تا به شکایات آنها رسیدگی لازم صورت پذیرد.