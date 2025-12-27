به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد عزتی در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال احمر کرمان گفت: کرمان دیار دلاوران و سرزمین لشکر ۴۱ ثارلله و سردار مقاومت، امروز نیز با تکیه بر سرمایه انسانی داوطلبانه در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار دارد.

وی با اشاره به شعار سال داوطلبان هلال‌احمر "هر مشارکتی ارزشمند است" به بخشی از افتخارات جمعیت هلال‌احمر کرمان در حوزه داوطلبان اشاره داشت و گفت: ۴۲۷ هزار نفر از خدمات داوطلبانه این جمعیت با ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان و با مشارکت ۲۴ هزار نفر روز داوطلب بهره برده‌اند.

وی از فعالیت ۲۶۱ خانه هلال و ۷۲ هزار و ۵۰۰ نفر داوطلب استان یاد کرد و افزود: ۱۲۳ میلیارد تومان وقف در حوزه هلال‌احمر استان کرمان را شاهد هستیم.

عزتی ادامه داد: در طرح نذر خدمت جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌های ریگان، فهرج و قلعه‌گنج به ۱۱ هزار و ۵۸۶ نفر با ارزش ۱۳ میلیارد تومان ارائه شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: ۱۵۰۰ برنامه و پروژه داوطلبی در هفته هلال‌احمر استان کرمان اجرا شد.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات حمایتی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در حوزه دارویی و درمانی، ۶۲۰۰ مددجو و بیمار نیازمند استان کرمان طی یک سال گذشته با مبلغ ۹ میلیارد تومان مورد حمایت قرار گرفتند.

استاندار کرمان: شکوفایی بم مرهون خدمات داوطلبانه هلال‌احمر و مشارکت مردم است

محمدعلی طالبی در این مراسم با اشاره به نقش بی‌بدیل داوطلبان در زلزله بم، بر لزوم ادامه همکاری و مشارکت عمومی‌برای توسعه و آبادانی این شهرستان تأکید کرد و ارگ جدید بم را نمادی از تلاش و سازندگی مردم منطقه دانست.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان؛ محمدعلی طالبی صبح جمعه ۵ دی ماه در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر استان کرمان گفت: شکوه و آبادانی امروز بم مرهون خدمات همه فرمانداران و نمایندگان این خطه است.

وی ابراز امیدواری کرد؛ حضور متعدد مسئولان جمعیت هلال‌احمر در استان کرمان به شکوفایی هر چه بهتر و بیشتر فعالیت‌های هلال‌احمر در استان منجر شود.

استاندار کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره جانبختگان زلزله بم ابراز داشت: زلزله بم آزمون بزرگی از خدمات بشردوستانه بود و صحنه وسیع و گسترده‌ای از تجلی داوطلبی را در بم شاهد بودیم.

طالبی ادامه داد: دنیا ظرفیت‌های داوطلبی خود را به میدان آورد و بم را به ریشه زنده داوطلبی در حافظه تاریخی مردم ایران تبدیل کرد.

وی افزود: انتخاب شجاعانه برای نجات جان و کرامت انسان را در بم داشتیم و امروز به بزرگی کار جمعیت هلال‌احمر و دیگر سازمان‌های داوطلبی پی می‌بریم.

استاندار کرمان گفت: تجربه بم نشان داد که بدون مشارکت داوطلبان، هرگونه فعالیت دولت و حاکمیت در مهار بحران‌ها شکننده است. حضور و مشارکت داوطلبان، اعتماد عمومی را افزایش و تاب‌آوری جمعی را ارتقا می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: بم در پس سال‌های پس از زلزله همانطور که تا امروز با همت و اراده مردم و مسئولان ساخته شده در ادامه مسیر نیز کار‌های ارزشمندی انجام شود.

طالبی، شهرستان بم را مستعد تلاش و سازندگی بیشتر دانست و تصریح کرد: ارگ جدید بم، نمونه و مظهر ساختن از دل خاک است. مجموعه قدرتمند اقتصادی را در شرق استان داریم که علاوه بر فواید و مزایای اقتصادی، بسیاری از مسائل اجتماعی را در شرق استان مدیریت کرده است.

استاندار کرمان اصافه کرد: ارگ جدید بم، نشان دهنده استعداد و ظرفیت شرق استان برای پیشرفت و آبادانی بیشتر است و امیدواریم بتوانیم در کنار مردم این خطه شاهد توسعه و پیشرفت بیشتر آن باشیم.