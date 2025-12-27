رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت تدوین سند ملی سلامت زنان گفت: مادری که سالم نباشد، نمی‌تواند نقش محوری خود را در تربیت یک خانواده سالم و پویا به خوبی ایفا کند.

فهیمه فرهمند‌پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ با پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مصوبه‌ای با عنوان سیاست‌ها و راهبرد‌های ارتقای سلامت زنان را تصویب کرده بود. با گذشت ۱۸ سال، لزوم بازنگری و تطبیق این سیاست‌ها با نیاز‌های روز منجر به تدوین سند ملی سلامت زنان شد.

وی افزود: این سند پشتوانه‌ای قانونی و تاریخی دارد و تنها به‌روزآوری یک سند قبلی است تا با توجه به تحولات جدید، بتوانیم چالش‌های سلامت زنان را بهتر مدیریت کنیم.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به برخی مشکلات خاص سلامت زنان اشاره کرد و گفت: مسائلی مانند فقر حرکتی در دختران نوجوان که بر آینده باروری و سلامت قامتی آنها تأثیرگذار است، یا سرطان‌های شایع زنان که با وجود درمان‌پذیری بالا، همچنان دومین عامل مرگ‌ومیر زنان به شمار می‌رود، نشان‌دهنده کمبود‌ها در حوزه آموزش، غربالگری و مداخله به‌موقع است.

او با بیان اینکه سلامت یک زن، سلامت یک خانواده است، افزود: مادری که سالم نباشد، نمی‌تواند نقش محوری خود را در تربیت یک خانواده سالم و پویا به خوبی ایفا کند. این سند در واقع پاسخی به یک نیاز واقعی و داخلی است.

فرهمند‌پور به ابراز نگرانی برخی افراد پیرامون این سند اشاره کرد و گفت: عمده نقد‌هایی که به این سند وارد می‌شود، در همان بسته سیاستی مصوب سال ۱۳۸۶ نیز وجود داشته و عجیب است کسانی که در تصویب سیاست‌های سال ۸۶ مشارکت داشتند، امروز در صف اول مخالفان روزآمدسازی آن قرار گرفته‌اند.