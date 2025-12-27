\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641\u00a0 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0637\u0627\u0644\u0642\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0634\u062a\u06af\u0631\u062f\u00a0 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0631\u0627\u0647\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0641 \u0631\u0648\u0628\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\n\n