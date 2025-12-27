به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاری انجام شده برای خرید این ماشین آلات شامل کمباین، تراکتور و انواع ادوات کشاورزی، توسط کشاورزان و بهره برداران استان، بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

مجید جعفری افزود: در همین راستا با سرمایه گذاری‌های انجام شده، سطح مکانیزاسیون کشاورزی در این استان از دو و شش صدم اسب بخار در هکتار در سال ۱۴۰۰ به دو و ۲۴ صدم اسب بخار در هکتار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

این مسئول ادامه داد: از ابتدای سال۱۴۰۴ تاکنون نیز تعداد ۵۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات و ادوات کشاورزی با سرمایه گذاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی توسط کشاورزان خراسان رضوی خریداری شده است.

جعفری در پایان اعلام کرد: ۸۰ درصد از سرمایه گذاری انجام شده در این بخش به صورت تسهیلات در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته است.