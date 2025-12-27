پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بر ارائه برنامه زمانبندی دقیق طرحهای مس سونگون تاکید کرد و از پایش مستمر این طرحها با نظارت وزیر صمت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از ایمیدرو، در جلسه بررسی وضعیت طرحهای مس سونگون که با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، معاونان و مدیران ایمیدرو برگزار شد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو بر شفافیت کامل در اجرای طرحها تاکید کرد.
محمد مسعود سمیعی نژاد خواستار ارائه برنامه زمانبندی دقیق برای راهاندازی پروژههای سال جاری و آینده شد و گفت: برای ایجاد توازن در اجرای طرحهای مس سونگون، برنامهریزی منسجم و هماهنگ ضروری است.»
سمیعی نژاد بهرهبرداری اصولی از طرحها را نیز مهم دانست و تصریح کرد: افتتاح طرحها باید پس از حداقل یک ماه تولید پایدار انجام شود تا آمادگی زیرساختها تضمین گردد.
وی همچنین بر تسریع در ثبت سفارش تجهیزات به عنوان عامل کلیدی جلوگیری از تاخیرها تاکید کرد و از برگزاری جلسات منظم با وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پایش پروژههای توسعهای بخش معدن خبر داد.
به گفته وی، سیاستگذاریها متناسب با پیشرفت طرحها تنظیم میشود.
در این نشست، مصطفی فیض اردکانی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گزارش داد پروژههای فاز ۳ و ۴ تغلیظ سونگون (با ۴۰ درصد پیشرفت)، کارخانه تولید کاتد (۵۶ درصد پیشرفت)، کوره دوم آهک اهر و بازسازی کارخانه هیپ لیچینگ در حال اجرا هستند.
وی افزود: با تسریع ثبت سفارشها، روند تکمیل این طرحها شتاب میگیرد و شرکت پیرو دستورات وزیر صمت و ایمیدرو، برنامه زمانبندی دقیق را ارائه خواهد کرد.