ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ خوزستان در اهواز برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی آخرین دستاوردهای حوزه آی سی تی و با حضور شرکتهای مختلف از استان و سایر استانهای کشور و نیز شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی برگزار میشود.
مهدی شه نظری پور ادامه داد: درششمین نمایشگاه الکامپ خوزستان فرصتی مناسب برای تبادل تجارب در حوزههای هوشمند مصنوعی، اینترنت اشیا، توسعه اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی دیجیتالی خواهد بود.
وی ادامه داد: ششمین نمایشگاه الکترونیک، رایانه، تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی (الکامپ) خوزستان از روز نهم تا دوازدهم دی ماه با همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای خوزستان و اتحادیه رایانه اهواز در محل نمایشگاههای دائمی استان برگزار میشود.