دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه یک دیدگاه عمیقاً فرهنگی در شوراي راهبري اولين همايش بسيج، توسعه و امنيت پايدار منطقه جنوب شرق كشور، چارچوب توسعه پایدار کشور را بازتعریف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نوید ادهم تأکید کرد که تمرکز بر کالبد و اشیاء، میراث شکست توسعهای گذشته است و راه برونرفت، سرمایهگذاری بر «اندیشه و رفتار انسانها» است. این رویکرد، تحولی بنیادین در نگرش به مفهوم پیشرفت را نوید میدهد.
دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی محور اصلی دستیابی به توسعه پایدار کشور را بر پایه فرهنگ، آموزش و تغییر در باورهای انسانی تعریف کرد و هشداری جدی نسبت به تمرکز توسعه بر «اشیاء» در رویکردهای گذشته ارائه داد.
نوید ادهم با تأکید بر ضرورت تغییر پارادایم در توسعه، اظهار داشت که توسعه یک مسئله عمیقاً فرهنگی است.
وی استدلال کرد: «اگر توسعه را محصول باور انسانها و رفتار آنها بدانیم، و اگر بخواهیم به توسعه پایدار بیندیشیم، باید به اندیشه و رفتار مردم فکر کنیم.»
به گفته دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، تمرکز صرف بر شاخصهای مادی و سختافزاری، بدون توجه به نرمافزار فکری جامعه، منجر به توسعهای شکننده و ناپایدار خواهد شد.
این استاد دانشگاه، با استناد به نظریه داگلاس نورث، نظریهپرداز توسعه و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۴، تصریح کرد که شاخص واقعی یک کشور توسعهیافته، نه میزان تجهیزات و فناوری انباشتهشده، بلکه کیفیت مدارس ابتدایی و نحوه تفکر و خلاقیت تیمی دانشآموزان آن است.
نوید ادهم یادآور شد: نورث بر این باور بود که نهادهای غیررسمی تعیینکننده عملکرد اقتصادی بلندمدت هستند. دکتر نوید ادهم این دیدگاه را مبنای ارزیابی پیشرفت کشور قرار داد.
وی افزود: توسعه پایدار، یک طرح مهندسی نیست، بلکه یک تحول فرهنگی-اجتماعی است که بذر آن در اندیشههای امروز کاشته میشود و با رفتار فردای ما به بار مینشیند. این تحول مستلزم تغییر پارادایم از «مدیریت منابع» به «پرورش انسانها» است. دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان نهادی بزرگ با گسترهای وسیع در سراسر کشور، متعهد به هدایت این تغییر بنیادین و تبدیل شدن به کانون این تحول فکری است.
به گفته دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، این دیدگاه، یک دعوت است برای بازنگری در اولویتها؛ دعوت به باور اینکه نیروی محرکه واقعی پیشرفت، انسانهای آگاه، خلاق و مسئولیتپذیر هستند. بیایید با تمرکز بر پرورش فکر، زمینه را برای ظهور توسعهای حقیقی، پایدار و ماندگار فراهم سازیم. کلید اصلی این توسعه در ذهن و اخلاق جمعی ایرانیان نهفته است؛ این دیدگاه بر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مهمترین دارایی یک ملت تأکید دارد. توسعه زمانی محقق میشود که شهروندان دارای مهارتهای لازم برای حل مسئله، نوآوری و مشارکت مؤثر باشند.
وی ضمن قدردانی از اقدام شایسته و بجای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار سرلشکر سید یحیی صفوی به عنوان رئیس پژوهشگاه و رئیس همایش در برگزاری و اهتمام به موضوع توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور گفت: همه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و منطقه جنوب شرق کشور مخصوصا استان سیستان و بلوچستان در راستای اهداف و محورهای این همایش حتما همکاری و همراهی خواهند داشت.