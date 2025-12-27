به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدکولیوند گفت: استان سمنان برای تولید ۳ هزار مگاوات برق خورشیدی قرارداد دارد و تاکنون ۵ هزار هکتار زمین برای راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی به سرمایه گذاران واگذار کرده است.

وی با اشاره به اتصال ۱۸۲ مگاوات برق خورشیدی تولید شده در استان سمنان به شبکه برق سراسری گفت: هم اکنون سهمیه خاموشی‌ها در کشور ۴۰ درصد است ولی با توجه به تولید مطلوب برق در این استان، سهمیه خاموشی در استان سمنان ۲۰ درصد شده است که این نشان دهنده موفقیت طرح تولید برق خورشیدی در این استان است.