سخنگو و معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور گفت: برآوردها نشان میدهد خسارت ناشی از بحرانها در سال گذشته در کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
حسین ظفری گفت: در سال گذشته انواع مختلفی از بحرانها در کشور و استان مازندران رخ داد که مدیریت آنها با حضور و مشارکت دستگاههای ملی و استانی انجام شد.
وی افزود: در فصول مختلف سال با مخاطرات متنوعی مواجه هستیم و تلاش میکنیم استانها را چه در سطح ملی و چه در سطح استانی بهصورت کامل پای کار بیاوریم.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تشکیل قرارگاه «ایرانِ من» گفت: این قرارگاه با هدف ساماندهی و بهکارگیری ظرفیت مجموعههای مردمی در مدیریت بحران تشکیل شده است.
ظفری ادامه داد: در قانون، بند «میم» ماده ۲۸ قانون الحاق پیشبینی شده که منابع مدیریت بحران از این محل تأمین میشود و استان مازندران از جمله استانهایی است که توانسته منابع مناسبی در این حوزه دریافت کند.
وی تصریح کرد: مازندران جزو استانهای اصلی و اولویتدار سازمان مدیریت بحران کشور بوده و در میان پنج استانی قرار دارد که منابع ویژهای برای مدیریت بحران به آنها اختصاص داده شده است.
مدیریت بحران در مازندران با محوریت زلزله
مدیرکل مدیریت بحران مازندران هم در جلسه پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران مازندران گفت: برای ارزیابی توان، آمادگی و هماهنگی همه دستگاههای امدادی و خدماترسان، مانور تمامعیار مدیریت بحران با محوریت زلزله، ۲۵ بهمنماه در مرکز استان برگزار میشود.
حسینعلی محمدی هدف از برگزاری این مانور را سنجش سطح آمادگی، ارتقای همکاری بینبخشی و افزایش توان پاسخ سریع به حوادث احتمالی عنوان کرد و افزود: این مانور فرصتی مناسب برای تقویت هماهنگی میان دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران و ارتقای توان عملیاتی در مواجهه با بلایای طبیعی است.
وی با اشاره به آمار حوادث طبیعی سال گذشته در استان گفت: طی سال گذشته، ۳۷۲ حادثه طبیعی در مازندران ثبت شد که با اقدام فوری دستگاههای امدادی و خدماترسان، دامنه پیامدهای آنها مدیریت شد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران افزود: تنها هشدار سطح قرمز دهه اخیر در زمستان سال گذشته رخ داد که طی آن حدود یکهزار و ۷۶۰ مسیر اصلی، فرعی و روستایی مسدود شد، اما این مسیرها در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شدند.