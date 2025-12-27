پخش زنده
صنایع سمنان با اجرای مجموعهای از ابتکارات فنی و مدیریتی برای بهینهسازی مصرف گاز و جلوگیری از توقف خطوط تولید در فصل سرد سال اقدام کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جواد علیاکبری مدیرعامل یکی از واحدهای صنعتی تولید ورق گالوانیزه در شهرک صنعتی سمنان، با اشاره به محدودیتهای اعمالشده در مصرف گاز از سال گذشته گفت: این محدودیتها بخش عمدهای از صنعت فولاد کشور را تحت تأثیر قرار داد و موجب کاهش تولید شد، به همین دلیل این واحد صنعتی با رویکردی فعال، برنامههایی را برای مدیریت انرژی در دستور کار قرار داد.
وی افزود: در نخستین گام، بخشی از مشعلهای خطوط تولید بهصورت دوگانهسوز تجهیز شد تا با استفاده از سوخت جایگزین و در چارچوب مجوزهای قانونی، همکاری حداکثری با شرکت گاز انجام شود و از توقف و خاموشی خطوط جلوگیری شود.
مدیرعامل این واحد صنعتی از نصب بازیاب حرارتی و اجرای طرح چرخانی حرارت در خط گالوانیزه خبر داد و گفت: با کانالکشیهای انجامشده، از گرمای خروجی برخی خطوط برای تأمین حرارت و بخار بخشهای دیگر کارخانه استفاده میشود که این اقدام نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز داشته است.
علیاکبری با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت مصرف انرژی در بخشهای جانبی کارخانه تصریح کرد: بخاریهای پرمصرف جمعآوری و فضاهای کاری کارکنان با اتاقکهای استاندارد و شیشههای دوجداره تجهیز شد تا حداقل مصرف انرژی محقق شود.
وی فعالسازی کمیته انرژی و نصب سامانههای پایش هوشمند آب، برق و گاز را از دیگر اقدامات این واحد صنعتی برشمرد و افزود: با این سامانهها، تجهیزات پرمصرف شناسایی شده و بر اساس فناوریهای روز دنیا، هم در حوزه جایگزینی تجهیزات کممصرف و هم در مسیر مسئولیت اجتماعی، محیط زیست و تولید فولاد سبز برنامهریزی شده است.
مدیرعامل این واحد صنعتی همچنین خواستار اطلاعرسانی و برنامهریزی دقیقتر در حوزه خاموشیها شد و گفت: اگر برنامههای محدودیت انرژی از قبل اعلام شود، میتوان زمان تعمیرات را با دورههای خاموشی همسانسازی کرد تا در زمان تخصیص گاز، تولید بدون وقفه ادامه یابد.
علیاکبری در پایان با تأکید بر نقش مشترک صنعت و مردم در عبور از بحران انرژی، از هموطنان خواست با مدیریت مصرف خانگی، نصب شیشههای دوجداره و عایقکاری مناسب، به پایداری تولید کمک کنند و افزود: هرچه صرفهجویی از خانهها آغاز شود، چرخ صنعت کشور نیز روانتر خواهد چرخید.